Giornale radio del pomeriggio venerdì 10 luglio
Venerdì 10 luglio, nel pomeriggio, il giornale radio di LaPresse ha fornito tutte le notizie principali del giorno. Nessun dettaglio specifico sulle notizie trattate è stato indicato.
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