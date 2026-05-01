Giornale radio del pomeriggio venerdì 1 maggio

Da lapresse.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel giornale radio del pomeriggio di oggi, venerdì 1 maggio, sono state riportate le principali notizie della giornata. La trasmissione ha fornito aggiornamenti su eventi locali e nazionali, con particolare attenzione a fatti di cronaca e decisioni governative recenti. LaPresse ha presentato un riepilogo accurato delle notizie più rilevanti, offrendo ai ascoltatori una panoramica completa di quanto accaduto nel corso della giornata.

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