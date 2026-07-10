Durante le festività pasquali, un gruppo di ragazzi è stato coinvolto in scontri con le forze dell’ordine in centro città. Secondo le testimonianze, alcuni giovani hanno lanciato oggetti contro le pattuglie, che hanno risposto con cariche e idranti. La polizia ha arrestato tre persone e identificato diversi altri coinvolti. Nessun ferito grave è stato riportato. La zona è stata evacuata temporaneamente per permettere le operazioni di sicurezza.

A Pasqua le giornate si fanno sempre più assolate, c’è una bell’arietta che ci accoglie tutti quanti quando usciamo fuori di casa, e a Milano gli intrepidi rappresentanti calcistici delle varie scuole superiori si sfidano nelle ultime partite della fase a gironi della Milan Football Club, "il torneo studentesco più grande d’Italia", ci informa l’edizione locale del Corriere della Sera. Per completare il titolo, il quotidiano sceglie questa frase: "L’unica ragazza (che gioca nell’Inter): “I maschi non amano farsi dribblare da me.”". Il titolista, tra tutti gli "aneddoti di questa edizione" sceglie questo, quindi, e non "il gol da centrocampo dell'Agnesi", né tantomeno "il derby dei classici al Carducci", quanto la vicenda di Benedetta Santoro, già giocatrice della Primavera femminile dell’Inter, e studentessa del Liceo Cardano. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Giocare con i maschi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

GIOCO della BOTTIGLIA PIGIAMA PARTY in HOTEL! (Maschi vs Femmine)

Notizie e thread social correlati

Anne Hathaway è pronta a giocare a basket con i figli in qualsiasi momento, e il suo stile ne giova. Ma esiste davvero il look da mamma di maschi?Anne Hathaway ha condiviso di essere pronta a giocare a basket con i figli in qualsiasi momento, influenzando il suo stile.

Non vanno a giocare al Tottenham, vanno a giocare con De ZerbiUn articolo dell'Athletic descrive l’allenatore come un personaggio che attrae i calciatori grazie alla sua visione del calcio e alla passione che...

Argomenti più discussi: Porta lo Scudetto in un paese di 2500 abitanti, la storia del terzino della Juve che ha fatto impazzire l'Inter; Wimbledon 2026, gli italiani e le italiane in campo: le entry list del torneo e il programma · Tennis; Il sogno americano. Con orgoglio e guantoni. Sara vola a Nashville; Con le nuove sneaker uomo di luglio 2026 puoi spaziare tra sport, mare e nostalgia.

A me dispiace per le donne che nei momenti di relax non possono giocare con le pallette come facciamo noi maschi x.com

Un giocatore che vuole solo giocare un personaggio è in attesa di esecuzione reddit

Anne Hathaway è pronta a giocare a basket con i figli in qualsiasi momento, e il suo stile ne giova. Ma esiste davvero il look da mamma di maschi?Mi sono imbattuta nell’intervista di Hathaway in un periodo, quello della fine dell’anno scolastico, in cui i genitori si suddividono generalmente (perché la mia è una generalizzazione che non tiene ... vanityfair.it