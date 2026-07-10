Un allenatore di 46 anni ha debuttato sulla panchina della prima squadra di una squadra di calcio. È la prima volta che guida questa formazione in una partita ufficiale. La notizia è stata annunciata con entusiasmo, sottolineando che si tratta di un innovatore che potrebbe sorprendere. La squadra si prepara a una nuova stagione con questa novità in panchina.

Una favola diventata storia. Con un nuovo capitolo che profuma, ancora una volta, di scommessa illuminata. Ci sarà il 46enne Alessio Gambirasio, al debutto sulla panchina di una prima squadra, alla guida della Giana. "Dal cilindro è uscito lui, noi siamo una realtà che deve lanciare giocatori e tecnici per un futuro in categorie superiori, altrimenti ci si riempie solo la bocca di parole": così lo storico dirigente biancazzurro Angelo Colombo nel presentare il nuovo allenatore (nella foto, al centro, con il vice Matteo Parma, a sinistra, e il preparatore atletico Matteo Doldi, a destra). "Siamo ancora tra i professionisti, per il 12esimo anno: non è scontato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Giana, ecco Gambirasio: "È un innovatore: stupirà"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Mister Alessio Gambirasio arriva tra i professionisti: è il nuovo allenatore della Giana Erminio in Serie CAlessio Gambirasio, 46 anni di Bergamo, è il nuovo allenatore della Giana Erminio in Serie C.

La sfida fra danza e teatro. Una vita per l’arte stupiràUn’opera multidisciplinare combina pittura, danza, teatro e drammaturgia visiva in un’unica performance.

Temi più discussi: È entrato nella storia dell'Atalanta, ora allenerà i grandi per la prima volta: il mago dei giovani fa il grande passo; Giana, ecco Gambirasio: È un innovatore: stupirà; Giana Erminio, ecco Gambirasio: Ci vuole coraggio per accettare le sfide; Serie C, Giana Erminio: Ufficiale, il nuovo allenatore della Prima squadra è Alessio Gambirasio.

Giana, here's Gambirasio: He's an innovator; he'll amaze.The 46-year-old makes his first-team debut. The white-and-blue management: It was love at first sight. The former Empoli and Atalanta player: Born and raised with Gasperini, we'll be brave. ... sport.quotidiano.net

Giana, ecco Gambirasio: È un innovatore: stupiràIl 46enne al debutto in prima squadra. La dirigenza biancazzurra: Colpo di fulmine. L’ex Empoli e Atalanta: Nato e cresciuto con Gasperini, saremo coraggiosi. sport.quotidiano.net