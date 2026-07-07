Mister Alessio Gambirasio arriva tra i professionisti | è il nuovo allenatore della Giana Erminio in Serie C

Alessio Gambirasio, 46 anni di Bergamo, è il nuovo allenatore della Giana Erminio in Serie C. È il primo allenatore professionista della sua carriera, dopo aver lavorato in categorie inferiori. Il tecnico ha firmato un contratto con la società e guiderà la squadra nelle prossime partite di campionato. Gambirasio prende il posto di un precedente allenatore e si presenta con l’obiettivo di migliorare i risultati.

Un allenatore bergamasco approda nei campionati professionistici italiani. Si tratta di Alessio Gambirasio, 46 anni, nato a Bergamo e cittadino di Boltiere, che nella giornata di martedì 7 luglio è stato nominato nuovo allenatore della Giana Erminio, squadra di Serie C che ha sede a Gorgonzola (in provincia di Milano) e che l’anno prossimo disputerà il girone A della terza serie nazionale. Il suo nome non è certo nuovo al mondo del pallone. In gioventù è stato un attaccante “di provincia”, giocando con Atalanta e Brescia nel settore giovanile, poi stabilendosi in Serie D con Romanese, Ponte San Pietro e Grumellese, fino al ritiro nel 2008.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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