Un gheppio è stato soccorso ieri mattina lungo la Strada Regionale 69 tra Figline e Incisa Valdarno. L’uccello, visibilmente in difficoltà, è stato recuperato dalle autorità competenti. Non sono stati riportati danni o ferite gravi all’animale. L’intervento si è concluso con il trasferimento dell’esemplare in un centro di recupero faunistico. Nessuna altra informazione riguardo alle circostanze del ritrovamento o alle condizioni dell’uccello è stata resa nota.

Firenze, 10 luglio 2026 – Singolare intervento nella mattinata di ieri a Figline e Incisa Valdarno, dove un esemplare di gheppio (Falco tinnunculus) è stato soccorso dopo essere stato trovato in evidente difficoltà lungo la Strada Regionale 69. Il piccolo rapace è stato rinvenuto nella zona della Massa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Figline e Incisa Valdarno, che ha provveduto a mettere in sicurezza l'animale. Gli agenti lo hanno sistemato all'interno di una scatola di cartone e gli hanno fornito dell'acqua, in attesa dell'arrivo del personale specializzato. Successivamente è stata attivata la LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli) attraverso un volontario di Figline Valdarno, che ha preso in consegna il gheppio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gheppio in difficoltà recuperato lungo la SR69 a Figline Incisa

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