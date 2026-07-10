gestione della movida alleanza per la sicurezza

È stato firmato un protocollo d’intesa tra istituzioni e associazioni di categoria per la gestione della movida in un centro amministrativo. L’accordo riguarda la prevenzione di atti illegali e situazioni che possano mettere a rischio l’ordine pubblico, coinvolgendo sia gli esercizi pubblici che le aree circostanti. La firma si è svolta presso Villa Recalcati, con l’obiettivo di promuovere una gestione condivisa e più sicura delle aree frequentate di sera.

Istituzioni e associazioni di categoria unite contro la malamovida. A Villa Recalcati è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per la gestione partecipata della movida e per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici. A firmare il documento il prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, il presidente della Camera di Commercio Mauro Vitiello, il presidente provinciale di Fipe Confcommercio Giordano Ferrarese e la direttrice territoriale di Confesercenti Lombardia Rosita De Fino. L’obiettivo è garantire una fruizione in sicurezza dei locali sia da parte degli avventori che dei gestori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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