Gelmini | C’è preoccupazione soprattutto per i giovani i social radicalizzano il pensiero politico

Da brescia.corriere.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La ministra ha espresso preoccupazione per i giovani, sottolineando che i social media contribuiscono alla radicalizzazione delle opinioni politiche. In risposta, un gruppo di partiti ha presentato due proposte di legge mirate a rafforzare le relazioni tra adolescenti e adulti. Le iniziative cercano di affrontare la frammentazione sociale e l’isolamento tra le nuove generazioni, proponendo interventi per favorire un legame più stabile e diretto tra i giovani e il mondo adulto.

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Rimettere al centro le relazioni umane. In un contesto di frammentazione e isolamento, Noi Moderati, ha avanzato due proposte di legge con l’obiettivo di rammendare il legame tra mondo adolescenziale e adulto. Nel convegno di giovedì, il partito di centrodestra ha esplorato il recente cambiamento dell’educazione e dell’intera società: famiglie con entrambi i coniugi lavoratori, il ruolo dell‘autorità messo in discussione dai giovani e le relazioni tra i ragazzini vissute quasi interamente con la mediazione della tecnologia. «L’amico digitale non è sufficiente, sono necessari dei luoghi fisici dove le persone si possano incontrare e dove i ragazzi possano crescere insieme», ha spiegato la senatrice Mariastella Gelmini al convegno all’Hotel Vittoria. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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