A Firenze, un gruppo chiamato Noi Moderati ha lanciato un appello sul tema dei social e dei minori. Carfagna e Gelmini hanno chiesto norme più stringenti per limitare l’uso eccessivo di social network e dispositivi digitali tra i giovani. Si parla di aumento di ansia, isolamento e dipendenza tra gli adolescenti, collegati a un rapporto spesso incontrollato con il mondo digitale.

Firenze, 8 giugno 2026 - Ansia, isolamento, dipendenza da notifiche e social network. Dietro il crescente disagio che coinvolge sempre più adolescenti si nasconde anche il rapporto, spesso incontrollato, con il mondo digitale. Un fenomeno che ha spinto Noi Moderati a promuovere a Firenze l'incontro "Chi cresce i nostri figli? Social, algoritmi e legami educativi", occasione di confronto tra politica, professionisti ed esperti sulle conseguenze dell'iperconnessione e sulle possibili risposte educative e normative. Ad aprire il confronto è stato il consigliere comunale Luca Santarelli, che ha richiamato l’attenzione sul crescente disagio giovanile e sulla necessità di offrire ai ragazzi modelli educativi alternativi rispetto a quelli proposti da una rete sempre più accessibile e spesso priva di filtri. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Social e minori, da Firenze l’appello di Noi Moderati. Carfagna e Gelmini: “Servono norme contro l’iperconnessione”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Minori e social network, Carfagna incalza il Parlamento: “Accelerare su nuove norme, si può fare presto e bene”La presidente della Commissione Europea ha evidenziato i rischi legati all’esposizione dei minori a contenuti dannosi sui social network, suscitando...

Social network e minori: la proposta di Noi Moderati per vietare l’accesso agli under 13 e limitare i profili fino a 16 anniUna proposta presentata dai rappresentanti di un partito politico mira a vietare ai minori di 13 anni l'accesso ai social network.

Argomenti più discussi: Chi cresce i nostri figli? Oggi l'incontro di Noi Moderati a Firenze: Restituire spazio all'educazione nell'era degli algoritmi; Sondaggi politici oggi: le ultime intenzioni di voto e clima d'opinione in Italia; Sondaggi, la supermedia del 29 maggio 2026. Calo M5S, cresce Vannacci; Minori e social: l’Europa riscrive le regole.

Social media, la proposta di legge di Noi Moderati: Vietare l’accesso ai minori di 13 anniRoma, 1° aprile 2026 – Creare un ambiente digitale più sicuro per gli under 16 e vietare l’accesso alle piattaforme social ai minori di 13 anni: è questo l’obiettivo della proposta di legge presentata ... quotidiano.net