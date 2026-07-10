Nel caso di Garlasco, è stato identificato un elemento chiave che ha portato alla condanna di un imputato. Sono stati condotti processi, emesse condanne e avviate nuove indagini. Tuttavia, non è stata raggiunta una verità definitiva sul delitto, e il dibattito pubblico rimane aperto su molti aspetti del caso. La vicenda continua a essere oggetto di analisi giudiziarie e mediatiche.

Processi, condanne e nuove indagini. Del delitto di Garlasco e dei suoi protagonisti si è detto tutto e niente, senza che si giungesse mai a una verità certa. Di certo vi sono solo ragionevoli dubbi, per utilizzare un termine che, con l’omicidio di Chiara Poggi, è diventato di uso comune. L’unico condannato in via definitiva, Alberto Stasi, si avvia verso una revisione del processo. I pubblici ministeri della nuova inchiesta ritengono che non fosse nemmeno presente sulla scena al momento dell’omicidio. Un dato emerge con chiarezza dagli stessi atti processuali: poco prima delle 10 di quella mattina, Stasi era al computer di casa e lavorava alla sua tesi di laurea. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - Garlasco, svelato l’anello debole che portò alla condanna di Stasi

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