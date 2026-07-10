Una criminologa nota della televisione italiana è tornata in televisione per commentare un caso di omicidio a Garlasco. Ha affermato che l’assassino si trova negli atti processuali e nelle carte investigative. Nel nuovo programma dedicato ai raggiri e alla manipolazione psicologica, ha ripreso a parlare di casi di cronaca nera, senza fornire dettagli specifici sul procedimento giudiziario o sui soggetti coinvolti.

L’arrivo di un nuovo programma dedicato ai grandi raggiri e ai meccanismi della manipolazione psicologica riporta sotto i riflettori una delle criminologhe più note della tv italiana: Roberta Bruzzone. L’esperta si prepara a tornare sul piccolo schermo con un progetto che racconta come nascono e si sviluppano le truffe, mettendo a fuoco le strategie mentali con cui i malintenzionati conquistano la fiducia delle vittime. Il format si intitola Dentro la truffa e debutterà su Rai 2 a novembre, in seconda serata: un racconto pensato per spiegare, in modo diretto e comprensibile, i passaggi tipici della manipolazione e perché certe dinamiche riescono a intrappolare persone di ogni età. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Garlasco, Roberta Bruzzone torna in tv: “L’assassino? È negli atti”

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Garlasco, perché i Poggi dicono che Stasi è colpevole e Sempio innocente - Vita in diretta 7/05/2026

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Temi più discussi: Garlasco, Roberta Bruzzone scettica sull'audio di Sempio in auto: Vogliono far credere che sia bomba atomica; Roberta Bruzzone va oltre Garlasco e riappare su Rai 2 dopo la rottura con Infante: cos’è Dentro la truffa; Roberta Bruzzone: A 7 anni capii: sarò criminologa. Garlasco finirà in un nulla di fatto. Ho due Harley e una Ducati. Tratto i miei due cani come figli; Roberta Bruzzone: Garlasco finirà in un nulla di fatto. A 7 anni avevo già capito che sarei diventata criminologa.

Roberta Bruzzone torna su Rai 2 con Dentro la truffa e ribadisce la sua posizione sul delitto di #Garlasco: per la criminologa l’indagine su Andrea Sempio non porterà a svolte. Nel racconto anche studi, famiglia e passioni private. x.com

Kua tautuhia e au te kaik?huru, kua ata tirohia e au ng? tuhinga, te k?rero a Bruzzone m? GarlascoRoberta Bruzzone è tornata a parlare del caso di Garlasco, esprimendo la sua opinione sul coinvolgimento di Andrea Sempio. notizie.it

Individuato l’assassino, ho studiato bene le carte, la bomba di Bruzzone su GarlascoRoberta Bruzzone è tornata a parlare del caso di Garlasco, esprimendo la sua opinione sul coinvolgimento di Andrea Sempio. notizie.it