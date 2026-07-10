Garlasco parla Roberta Bruzzone | L’assassino? È negli atti

Un nuovo programma sui raggiri e la manipolazione psicologica ha riacceso l’attenzione sul caso di Garlasco. Roberta Bruzzone, criminologa, afferma che l’assassino è già nei documenti ufficiali. Non ha fornito dettagli aggiuntivi, ma ha sottolineato che le prove sono già a disposizione delle autorità. La discussione si concentra sulle evidenze raccolte e sui processi giudiziari in corso.

L’arrivo di un nuovo programma dedicato ai grandi raggiri e ai meccanismi della manipolazione psicologica riporta sotto i riflettori una delle criminologhe più note della televisione italiana. Roberta Bruzzone, infatti, si prepara a tornare sul piccolo schermo con un progetto che punta a raccontare come nascono e si sviluppano le truffe, esplorando le strategie mentali utilizzate dai malintenzionati per conquistare la fiducia delle vittime. Il nuovo format, intitolato Dentro la truffa, debutterà su Rai 2 nel mese di novembre, in seconda serata. >> “Quindi ha volato?”. Garlasco, la perizia dei Poggi che mette nei guai Alberto Stasi L’esperta ha raccontato al Corriere della Sera che la sua passione per l’indagine e per la ricerca della verità non è nata certo da adulta, ma affonda le radici nell’infanzia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Garlasco, i dubbi della criminologa Roberta Bruzzone: «Unaccusa improbabile»

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La stilosa Roberta Bruzzone inizia a parlare di Sempio per fare il solito processo a Stasi Stasi è fuori ed ha finito di scontare la sua pena Ed è innocente fatevene una ragione. #Garlasco x.com

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