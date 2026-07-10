Garda mode e società Dalla Belle Époque al turismo moderno

Il Lago di Garda, situato tra tre regioni, è noto per le sue acque azzurre e il clima mite. La sua storia si intreccia con le mode e le trasformazioni sociali, dalla Belle Époque al turismo contemporaneo. Il lago rappresenta un punto di riferimento per le attività ricreative e culturali, mantenendo una presenza costante nel tempo. La sua immagine è associata a eleganza e relax, caratterizzando l’identità di molte località lungo le sue sponde.

di Anna Mangiarotti Ha l’eternamente azzurro Garda (specchio di tre Regioni), lago di lunga estate, un’elegante unità di tempo e di spazio, che ci permette di aggirare le solite convenzioni. E di sconfinare nella provincia di Trento, a Riva del Garda, in un Castello che fu dimora di piacere (prima di diventare fortezza) e ora non a caso è sede del MAG, Museo Alto Garda. Qui, il centenario della locale Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo si festeggia con una mostra, che s’inaugura oggi e sarà visitabile fino al 18 ottobre: ’Visitate il Garda. Grafica e promozione dalla Belle Époque al turismo moderno’. Cento anni di viaggi, visioni, mode... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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