Garda mode e società Dalla Belle Époque al turismo moderno

Da quotidiano.net 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Lago di Garda, situato tra tre regioni, è noto per le sue acque azzurre e il clima mite. La sua storia si intreccia con le mode e le trasformazioni sociali, dalla Belle Époque al turismo contemporaneo. Il lago rappresenta un punto di riferimento per le attività ricreative e culturali, mantenendo una presenza costante nel tempo. La sua immagine è associata a eleganza e relax, caratterizzando l’identità di molte località lungo le sue sponde.

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