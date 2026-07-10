Giuditta Galardi sarà una giocatrice del Rapallo Pallanuoto anche per la stagione sportiva 202627. E’ stata la società ligure ad ufficializzare il rinnovo contrattuale dell’atleta di Prato, la quale ha deciso dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 di dare l’addio alla Nazionale ma che continua a fare la differenza in Serie A. Lo confermano le 23 reti messe a segno durante la "regular season", le stesse dell’ex-compagna di squadra, concittadina ed amica di sempre Chiara Tabani, ormai elemento fondamentale dell’Ekipe Orizzonte che pochi giorni fa ha vinto lo Scudetto. Giuditta gioca ormai da qualche anno per il Rapallo e dall’alto della sua esperienza non ha impiegato molto per diventare una delle giocatrici-chiave: anche grazie al suo contributo, il sodalizio ligure ha chiuso al terzo posto il campionato di A1 femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Galardi, punto di riferimento del Rapallo

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