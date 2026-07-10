Gaffe della giornalista USA ai Mondiali 2026 | La Bosnia e l'Erzegovina sono due Paesi piccoli

Durante la trasmissione in diretta dei Mondiali 2026, una giornalista statunitense ha detto che la Bosnia e l’Erzegovina sono due Paesi piccoli, confondendo i due Stati. La frase è stata pronunciata mentre commentava una partita della nazionale americana. La gaffe ha attirato l’attenzione sui social, dove il video è diventato virale. La giornalista ha commesso l’errore nel corso di una trasmissione dal vivo.

Nuovo scivolone nella tv statunitense durante la copertura dei Mondiali 2026. Dopo il caso di Abigail Velez, anche la giornalista Ana Kasparian è diventata virale sui social per una gaffe in diretta: nel commentare il match della nazionale USA, ha confuso la Bosnia ed Erzegovina, parlandone come se si trattasse di due Stati distinti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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