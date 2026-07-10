Il Napoli ha deciso di far proseguire il contratto di Anguissa fino al 2027. Il centrocampista camerunese continuerà a giocare con gli azzurri, nonostante le voci di mercato delle scorse settimane. La firma sul rinnovo è stata confermata dal club, che ha esercitato l’opzione di prolungamento. La decisione è stata comunicata ufficialmente e non ci sono più dubbi sulla permanenza del giocatore in squadra.

Anguissa potrebbe rimanere al Napoli fino al 2027. Secondo il Corriere dello Sport, il centrocampista camerunese dovrebbe proseguire sua avventura con gli azzurri dopo il rinnovo esercitato dal club, malgrado le voci di mercato delle ultime settimane. Anguissa: il rinnovo automatico che ferma il mercato. Le settimane di voci su una possibile partenza del camerunese si concluderebbero con una decisione già presa. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe esercitato il rinnovo del contratto fino al 2027, confermando di volere ancora su uno dei pilastri della squadra. Non è un dettaglio burocratico: è la dichiarazione di fiducia verso un giocatore che, nonostante il chiacchiericcio estivo, dovrebbe continuare a vestire la maglia azzurra senza alcuna negoziazione in sospeso. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Futuro Anguissa, la scelta del Napoli spiazza: è già stato tutto deciso

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