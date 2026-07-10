A Roma, 80 fiale di fentanyl sono state rubate dalla farmacia di un ospedale. Gli anestesisti hanno dichiarato che non c’è rischio per i pazienti. La merce sottratta include farmaci usati in anestesia e terapia del dolore. La polizia indaga sull’accaduto. La quantità rubata rappresenta una parte significativa delle scorte dell’ospedale. Nessun altro dettaglio sulle modalità del furto o sui sospettati è stato comunicato.

Roma, 10 lug. (Adnkronos Salute) - Il furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale Israelitico di Roma riporta al centro dell'attenzione un farmaco essenziale nella pratica clinica, ma spesso al centro di timori e disinformazione. A intervenire è la Siaarti- Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva che, in una nota, invita a distinguere con chiarezza l'episodio criminoso dall'impiego terapeutico del fentanyl, “da oltre sessant'anni pilastro dell'anestesia moderna e della terapia del dolore”. Le fiale sottratte, precisano gli anestesisti, sono formulazioni endovenose destinate esclusivamente... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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© Iltempo.it - Furto fiale di Fentanyl a Roma, anestesisti Siaarti: "Nessun allarme per i pazienti"

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Furto di fentanyl all'ospedale Israelitico di Roma, ispettori del Ministero in azione

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