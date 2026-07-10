Quattro persone con il volto coperto hanno sfondato la porta di un bar con una spaccata. Una volta entrati, hanno aperto la cassa e si sono allontanati a bordo di un’auto ripresa dalle telecamere di sorveglianza. L’incidente ha causato danni alla porta e al locale, mentre le immagini delle telecamere mostrano chiaramente i volti e la targa del veicolo usato per la fuga.

"Erano quattro persone a volto coperto, probabilmente giovani. Le telecamere li hanno ripresi, così come hanno ripreso la targa della vettura con cui si sono allontanati. Gli indizi ci sono e ho provveduto a sporgere denuncia: spero vivamente che a questo punto le forze dell’ordine li individuino". Edy De Luca, titolare di "Debur Cucina e Caffè", non ha nascosto una nota di disappunto ed amarezza nel commentare il colpo che ha subìto la sua attività la scorsa notte. Stando a quando ricostruito, l’episodio sarebbe avvenuto nella tarda serata dello scorso mercoledì, pochi prima della mezzanotte: ignoti hanno utilizzato un tombino per danneggiare la porta d’ingresso del bar di Sovigliana, creandosi così uno spazio da cui entrare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furto con spaccata in un bar . Aperta la cassa e molti danni

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