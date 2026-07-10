FSHD infantile quando la distrofia muscolare facio-scapolo-omerale è precoce
È stata segnalata una forma di distrofia muscolare facio-scapolo-omerale infantile che si manifesta in modo precoce. I genitori spesso non associano immediatamente alcuni sintomi alla patologia, come la difficoltà a chiudere bene gli occhi durante il sonno o la fatica nel sollevare le braccia sopra la testa in bambini di tre o quattro anni. Questi segnali rappresentano i primi indizi di una condizione muscolare che può manifestarsi in età precoce.
Alcuni segni e sintomi, anche se particolari, difficilmente vengono ricondotti facilmente dai genitori alla patologia responsabile. È il caso, per esempio, della difficoltà del bambino a chiudere bene gli occhi durante il sonno o la fatica ad alzare le braccia sopra la testa quando ha a tre-quattro anni. In tutti questi casi difficilmente si pensa a una distrofia muscolare. Eppure è proprio così che, in una minoranza di casi, si manifesta la distrofia facio-scapolo-omerale, la FSHD (dall’inglese facioscapulohumeral muscular dystrophy). Quando compare precocemente, nei primi anni di vita invece che in adolescenza come accade nella forma più comune, questa variante a esordio infantile riguarda circa il 10% dei bambini. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
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