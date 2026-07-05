La crioterapia è una terapia che prevede l’esposizione controllata al freddo estremo, usata in ambito medico, fisioterapico ed estetico. Viene impiegata per favorire il recupero muscolare e trattare la cellulite, tra altri utilizzi. Tuttavia, non è efficace in tutte le situazioni e non sostituisce trattamenti medici specifici. La sua applicazione richiede attenzione e deve essere supervisionata da professionisti qualificati.

Se ne parla tanto, ma pochi sanno davvero la crioterapia cos’è e quali sono i suoi – numerosi – benefici. La crioterapia è un’esposizione controllata al freddo estremo utilizzata a scopo medico, fisioterapico ed estetico. Se negli ultimi anni è diventata famosa sui social come trattamento per dimagrire o combattere la cellulite, in realtà trova applicazione soprattutto nel recupero muscolare degli sportivi, nella gestione del dolore e nella riduzione dell’ infiammazione. Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha iniziato a studiarne anche gli effetti sistemici. U no studio pubblicato nel 2024 ( Whole-Body Cryotherapy Reduces Systemic Inflammation in Healthy Adults: Pilot Cohort Study, Chun et al. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dal recupero muscolare alla cellulite: quando la crioterapia è utile e quando no

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