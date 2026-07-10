Due persone sono state denunciate per lesioni personali aggravate a seguito di un episodio avvenuto ieri sera in via Acciaccarelli, a Frosinone. Secondo quanto ricostruito, un uomo è stato picchiato con un guinzaglio per cani. L’aggressione sarebbe legata a motivi di natura sentimentale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Sono scattate due denunce per lesioni personali aggravate in seguito a un episodio avvenuto nella serata di ieri in via Acciaccarelli, a Frosinone, nella parte alta della città. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, un cittadino straniero, sarebbe stata aggredita da due uomini per motivi legati a una ragazza. L’intervento della Polizia e i primi soccorsi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando una segnalazione alla centrale operativa del NUE 112 ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine in via Acciaccarelli. Gli agenti della Squadra Volante, supportati dalla Squadra Mobile, hanno trovato una persona ferita e riversa a terra, con una copiosa perdita di sangue. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Frosinone, uomo picchiato con un guinzaglio per cani: aggressione a sfondo sentimentale, due denunce

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