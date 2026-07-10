Frodi fiscali nella manodopera la Guardia di Finanza recupera 1,3 milioni - Video

La Guardia di Finanza di Bergamo ha scoperto un sistema di cooperative fittizie coinvolto in frodi fiscali nella manodopera. Attraverso l’indagine, sono stati effettuati pignoramenti che hanno permesso di recuperare più di 1,3 milioni di euro per l’Erario. La scoperta riguarda un presunto sistema di evasione fiscale legato a cooperative che operavano senza rispettare le normative vigenti.

L’INDAGINE. L’indagine della Guardia di Finanza di Bergamo ha ricostruito un presunto sistema di cooperative fittizie. Grazie ai pignoramenti recuperati oltre 1,3 milioni di euro per l’Erario. Gli indagati non sono residenti nella nostra provincia. Un sistema di presunte frodi fiscali costruito attraverso una rete di cooperative «di carta», utilizzate per fornire manodopera e accumulare debiti con il Fisco. È lo scenario ricostruito dalla Guardia di Finanza di Bergamo nell’ambito di un’indagine che, grazie al coordinamento con la Procura della Repubblica e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha consentito di recuperare oltre 1,3 milioni di euro destinati all’Erario. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Frode fiscale e appalti illeciti per manodopera, sequestro da 30 milioni nel Casertano

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