Free Willy torna al cinema | Warner Bros prepara il reboot del classico degli anni ' 90

Warner Bros. sta lavorando a un reboot di Free Willy, il film degli anni ’90. Il progetto prevede una nuova squadra creativa incaricata di reinterpretare la storia. La produzione è in fase di sviluppo, più di trent’anni dopo l’uscita del film originale. La decisione di realizzare un nuovo film è stata annunciata dalla major cinematografica, senza specificare una data di uscita.

A oltre trent'anni dall'uscita del film originale, Warner Bros. ha avviato lo sviluppo di un reboot di Free Willy. Il progetto avrà una nuova squadra creativa incaricata di reinventare una delle avventure per famiglie più amate degli anni Novanta. Per un'intera generazione il salto dell'orca sopra gli scogli è rimasto una delle immagini simbolo del cinema per ragazzi. Ora Free Willy si prepara a tornare sul grande schermo con una nuova versione che punta a riportare in vita il celebre racconto, adattandolo al pubblico di oggi senza perdere il cuore della storia originale. Warner Bros. rilancia uno dei suoi classici più amati Il reboot è attualmente in fase di sviluppo presso Warner Bros. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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