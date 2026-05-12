Warner Bros. ha annunciato un nuovo film di Westworld, basato sul franchise e con lo sceneggiatore di Jurassic Park. La produzione riprende il tema di un mondo distopico popolato da androidi senzienti, dopo la conclusione della serie TV prodotta da HBO. Il progetto cinematografico rappresenta la prima iniziativa ufficiale di Warner Bros. legata a Westworld dopo la conclusione della serie. La data di uscita e altri dettagli non sono stati comunicati.

Il franchise di Westworld si prepara a tornare sul grande schermo. Nonostante la brusca interruzione della celebre serie TV prodotta da HBO, il mondo distopico popolato da androidi senzienti sta per ricevere una nuova vita grazie a un ambizioso progetto cinematografico firmato Warner Bros. Il ritorno alle origini: David Koepp alla sceneggiatura. Secondo quanto riportato da Variety, Warner Bros. è attualmente al lavoro su un reboot del film originale del 1973, scritto e diretto da Michael Crichton. Sebbene non sia ancora stato annunciato un regista, il progetto vanta già un nome di altissimo profilo: David Koepp. Koepp è una garanzia per il genere sci-fi, essendo lo sceneggiatore dietro successi mondiali come Jurassic Park (sempre basato su un’opera di Crichton), Mission: Impossible e Spider-Man.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Westworld al cinema: Warner Bros. annuncia il reboot con lo sceneggiatore di Jurassic Park!

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David Koepp scriverà la sceneggiatura per il film di Westworld per la Warner Bros. Nessun regista è stato scelto finora. reddit

Westworld: David Koepp al lavoro sulla nuova versione del filmWarner Bros ha dato il via libera allo sviluppo di un nuovo lungometraggio ispirato al cult degli anni '70 scritto e diretto da Michael Crichton. movieplayer.it