Il rigore concesso alla Francia contro il Marocco sta generando molte discussioni sui social. La decisione arbitrale, che ha portato al penalty, è al centro di un acceso dibattito tra tifosi e commentatori. Nel frattempo, un attaccante di rilievo ha difeso un suo compagno, sostenendo che non sia possibile criticare Kylian Mbappé per il suo comportamento durante la partita. La vicenda ha acceso ulteriori confronti online e analisi tra appassionati e esperti.

Sta facendo molto discutere sui social il rigore concesso alla Francia contro il Marocco. Il tema centrale non è se fosse giusto fischiarlo (rigore netto), ma il tempo che è passato dal momento in cui l’arbitro Tello ha fischiato e Mbappé ha potuto calciare (quasi 5 minuti), che secondo i francesi sarebbe il motivo per cui l'attaccante del Real ha sbagliato., La pensa così anche Erling Haaland, che mentre guardava la partita ha detto la sua con un post su Snapchat: "Non si possono aspettare cinque minuti per battere un rigore". Parole condivise anche dal tecnico della Francia, Didier Deschamps: "Sono d'accordo con Haaland - ha detto in conferenza - io non parlo spagnolo e l'arbitro era argentino. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Francia-Marocco e "l’equivoco" sul rigore, Haaland difende Mbappé: "Non è possibile"

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