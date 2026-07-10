Durante i Mondiali 2026, la nazionale francese ha utilizzato un aereo di una compagnia di voli charter coinvolta in operazioni di espulsione di massa condotte dall’Ice durante l’amministrazione Trump. La compagnia, chiamata GlobalX, è stata al centro di questa campagna di espulsioni. La scelta del vettore ha attirato l’attenzione in quanto l’azienda è stata coinvolta in attività di rimpatrio forzato di migranti.

La Francia, ai Mondiali 2026, ha usato una delle compagnie di aerei charter al centro della campagna di espulsioni di massa dell’amministrazione Trump e compiuta dall’Ice. La squadra, riporta il Guardian, si è avvalsa infatti di Global Crossing Airlines per almeno tre voli interni fra le partite della World Cup e il ritiro a Boston. Il caso sui voli della Francia con GlobalX La prassi sull'uso di aerei commerciali per servizi governativi I giocatori francesi contro la politica di destra Il caso sui voli della Francia con GlobalX Almeno per tre voli, la nazionale francese di calcio, in questo Mondiale, ha usato gli aerei della compagnia Global Crossing Airlines, anche detta GlobalX. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Francia ai Mondiali 2026 a bordo degli aerei usati dall'Ice per le espulsioni, il caso della compagnia GlobalX

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