MONTE ISOLA (Brescia) Ha fotografato Cicciobello, Enzo Tortora con Portobello, il Cenacolo Vinciano e le più importanti opere degli Uffizi e dei Musei Vaticano. Non solo: per oltre 60 anni ha raccontato la storia industriale, sociale e culturale della Franciacorta e del Sebino. Da questa sera al 31 agosto Beppe Prandelli, fotografo professionista che ha collaborato con giornali bresciani e nazionali, tv italiane e straniere, è in mostra con la sua "Dall’ultima cena, a Cicciobello, al sogno di Monte Isola – Zibaldone per immagini di un fotografo di professione". L’appuntamento è a Peschiera Maraglio di Monte Isola, nell’Infopoint turistico, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Foto ed emozioni. Mostra di Prandelli: "Luoghi del cuore"

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