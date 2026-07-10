fortitudo sorokas aspetta la spalla manca anche una guardia play

La Fortitudo sta completando la rosa per la prossima stagione, con l’arrivo di un secondo straniero, una guardia-guardia statunitense. Il team attende anche l’arrivo di un’ala, mentre si cerca di definire il ruolo di Sorokas e di trovare una guardia-play. La gestione del roster continua a essere al centro delle attività di mercato, con diversi movimenti tra entrate e uscite.

Porte aperte Fortitudo. Tra chi arriva e chi parte, il mercato tiene sempre banco in casa Flats Service. Si avvicina la scelta del secondo straniero: a chiudere il cerchio della rosa a disposizione di Demis Cavina per la prossima stagione manca solo la combo-guard americana. Dopo la scrematura, sul tavolo di Rossano Guerri e Matteo Gentilini sono rimaste gli ultimi tre profili, da questi uscirà il nome della nuova guardia che dovrà avere punti nelle mani ma all’occorrenza essere in grado di potere dare una alternativa alla coppia dei playmaker Fantinelli-Zanelli. Piste interessanti e profili importanti per la Fortitudo che se da una parte continua a monitorare il mercato, dall’altra vuole iniziare a stringere, tanto che le proposte di accordo sono già in fase di elaborazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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