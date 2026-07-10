Firme e interrogazione Sfregio per il nostro territorio

Da ilgiorno.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domenica 12 luglio si terrà un banchetto per la raccolta firme organizzato dall’Osservatorio Datacenter, un comitato territoriale del rhodense. L’obiettivo è raccogliere adesioni contro lo sviluppo considerato irrazionale dei data center nella zona. L’evento si svolgerà in una piazza centrale, con cittadini invitati a firmare e a partecipare alla manifestazione di protesta.

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Nuovo banchetto per la raccolta di firme domenica 12 luglio organizzato dall’Osservatorio Datacenter, comitato territoriale del rhodense nato per monitorare, informare e contrastare lo sviluppo irrazionale dei data center. E un’interrogazione di Nicola Di Marco, capogruppo M5s Lombardia, per chiedere a Regione Lombardia "se sta tutelando l’interesse dei cittadini e del territorio". Il data center che dovrebbe sorgere in via Buonarroti, nell’area industriale dismessa ex Cam Petroli tra Rho e Pero, continua a far discutere. La petizione promossa dal comitato cittadino è già stata sottoscritta da centinaia di cittadini, ma non basta. "Purtroppo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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