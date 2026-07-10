Domenica 12 luglio si terrà un banchetto per la raccolta firme organizzato dall’Osservatorio Datacenter, un comitato territoriale del rhodense. L’obiettivo è raccogliere adesioni contro lo sviluppo considerato irrazionale dei data center nella zona. L’evento si svolgerà in una piazza centrale, con cittadini invitati a firmare e a partecipare alla manifestazione di protesta.

Nuovo banchetto per la raccolta di firme domenica 12 luglio organizzato dall’Osservatorio Datacenter, comitato territoriale del rhodense nato per monitorare, informare e contrastare lo sviluppo irrazionale dei data center. E un’interrogazione di Nicola Di Marco, capogruppo M5s Lombardia, per chiedere a Regione Lombardia "se sta tutelando l’interesse dei cittadini e del territorio". Il data center che dovrebbe sorgere in via Buonarroti, nell’area industriale dismessa ex Cam Petroli tra Rho e Pero, continua a far discutere. La petizione promossa dal comitato cittadino è già stata sottoscritta da centinaia di cittadini, ma non basta. "Purtroppo... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Firme e interrogazione. "Sfregio per il nostro territorio"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Guardia pediatrica su tutto il territorio nazionale, raccolta firme al viaLo scorso 23 aprile, un gruppo di cittadini ha presentato alla Corte di Cassazione di Roma un progetto di legge di iniziativa popolare che riguarda...