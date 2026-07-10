Durante il turno di notte tra il 5 e il 6 luglio, due dottoresse sono state minacciate e insultate mentre lavoravano al presidio di via Gabriele D’Annunzio a Firenze. La polizia municipale è intervenuta in seguito agli episodi.

Firenze, 10 luglio 2026 – Minacciate e insultate mentre lavorano al presidio di via Gabriele D’Annunzio a Firenze. E’ accaduto a due dottoresse nella notte tra il 5 e il 6 luglio scorso. A denunciare l’episodio è Pietro Dattolo, presidente dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Firenze. “Chi svolge un servizio sanitario, soprattutto nelle ore notturne e in contesti di particolare delicatezza, deve poter lavorare in condizioni di sicurezza e serenità ”, afferma, esprimendo “piena solidarietà alle due dottoresse coinvolte”. L’arrivo della Municipale. “Secondo quanto ricostruito dalle colleghe – spiega Dattolo – due uomini si sono presentati nella struttura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Firenze, minacce e insulti a due dottoresse durante il turno di notte. Interviene la polizia municipale

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