Fiorentina da lunedì via alla campagna abbonamenti Fasi di vendita prezzi e promozioni

Da lanazione.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da lunedì parte la vendita degli abbonamenti per la nuova stagione della Fiorentina. La campagna si svolgerà in diverse fasi, con prezzi e promozioni che verranno comunicati nelle settimane successive. Contestualmente al ritiro della squadra, che si svolgerà in questo periodo, i tifosi potranno acquistare le tessere per assistere alle partite. La campagna si concluderà prima dell'inizio ufficiale del campionato.

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Firenze, 10 luglio 2026 – Stagione ai nastri di partenza. E contestualmente al ritiro della Fiorentina di Fabio Grosso comincerà anche la Campagna Abbonamenti rivolta ai tifosi. Lunedì 13 luglio 2026 alle ore 10:00 la Fiorentina darà così il via alla possibilità di sottoscrivere la tessera per la prossima stagione, che comprenderà le 19 partite interne di campionato più una prelazione temporale con promo a 2 euro per la partita di Coppa Italia del 14 agosto, valida per i Trentaduesimi di finale contro la vincente di Benevento-Ravenna. L'abbonamento sarà cedibile per un massimo di 5 gare ad eccezione delle partite contro Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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