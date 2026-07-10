Fiorentina da lunedì via alla campagna abbonamenti Fasi di vendita prezzi e promozioni

Firenze, 10 luglio 2026 – Stagione ai nastri di partenza. E contestualmente al ritiro della Fiorentina di Fabio Grosso comincerà anche la Campagna Abbonamenti rivolta ai tifosi. Lunedì 13 luglio 2026 alle ore 10:00 la Fiorentina darà così il via alla possibilità di sottoscrivere la tessera per la prossima stagione, che comprenderà le 19 partite interne di campionato più una prelazione temporale con promo a 2 euro per la partita di Coppa Italia del 14 agosto, valida per i Trentaduesimi di finale contro la vincente di Benevento-Ravenna. L'abbonamento sarà cedibile per un massimo di 5 gare ad eccezione delle partite contro Inter, Milan, Juventus, Napoli e Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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