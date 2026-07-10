Finto militare deruba anziana dei preziosi
Un uomo di 21 anni, residente fuori regione e noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per aver truffato un’anziana residente a Ravenna. Secondo quanto ricostruito, si era presentato come militare e aveva sottratto preziosi alla donna. L’indagine è ancora in corso, ma l’uomo è stato identificato e denunciato a piede libero.
I carabinieri della stazione di via Alberoni hanno denunciato a piede libero un 21enne, residente fuori regione e noto alle forze dell’ordine, ritenuto il presunto autore di una truffa ai danni di una donna residente a Ravenna. L’indagine è scattata immediatamente dopo la denuncia della vittima. La donna ha raccontato ai militari di aver ricevuto una telefonata da un uomo che si era presentato falsamente come il “Tenente dei Carabinieri di Ravenna via Alberoni”. Il sedicente ufficiale l’aveva informata di presunte indagini a suo carico, paventando gravi responsabilità penali. Per chiarire la posizione ed evitare conseguenze penali, il truffatore ha intimato alla donna di raccogliere tutti i gioielli e gli oggetti d’oro presenti in casa, annunciando il proprio arrivo per il ritiro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
She raises an army to oust the tyrant;a masked man protects her—he's Prince she missed for 10 yrs
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