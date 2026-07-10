finto militare deruba anziana dei preziosi

Notizia in breve

Un uomo di 21 anni, residente fuori regione e noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per aver truffato un’anziana residente a Ravenna. Secondo quanto ricostruito, si era presentato come militare e aveva sottratto preziosi alla donna. L’indagine è ancora in corso, ma l’uomo è stato identificato e denunciato a piede libero.