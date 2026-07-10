Festa del Gelato la rassegna più dolce dell’estate torna a Casalecchio | quando

La Festa del Gelato di Casalecchio si svolgerà dal 17 al 19 luglio nelle vie Marconi e Porrettana, oltre alle piazze del Popolo e dei Caduti. Questa è la 21ª edizione dell’evento, che si tiene ogni anno durante l’estate.

Casalecchio di Reno (Bologna), 10 luglio 2026 – Ritorna a Casalecchio la festa più dolce dell’estate: la Festa del Gelato. Arrivata alla 21.a edizione, si terrà dal 17 al 19 luglio nelle centrali vie Marconi e Porrettana e nelle piazze del Popolo e dei Caduti. Al taglio del nastro (alle 20 del 17 luglio con il sindaco Matteo Ruggeri e Alessandro Menzani, presidente della Proloco Casalecchio Insieme) si presenta con una serie di novità. La prima: la gestione. Dopo 20 edizioni gestite dalla Società Eventi, nel 2025 questa ha passato le consegne alla Proloco Casalecchio Insieme. Seconda novità: l ’Area Gelato Experience. È la novità assoluta della Festa del Gelato 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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