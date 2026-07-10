Fendi si rimette in mostra Da Lagerfeld a Chiuri | il lusso è visione e cultura

Notizia in breve

Fendi ha presentato la sua prima collezione di alta moda sotto la direzione di Maria Grazia Chiuri, riprendendo un evento che nel 1985 aveva causato scalpore e attirato l’attenzione sulla maison. La sfilata si è svolta in un luogo storico legato alla storia del brand, segnando il ritorno di un momento di rottura e innovazione nel mondo del lusso. La collezione si inserisce nel percorso di rinnovamento della maison, che ha attraversato diverse epoche e stili, mantenendo sempre un forte legame con la cultura e la visione artistica.