Fendi si rimette in mostra Da Lagerfeld a Chiuri | il lusso è visione e cultura
Fendi ha presentato la sua prima collezione di alta moda sotto la direzione di Maria Grazia Chiuri, riprendendo un evento che nel 1985 aveva causato scalpore e attirato l’attenzione sulla maison. La sfilata si è svolta in un luogo storico legato alla storia del brand, segnando il ritorno di un momento di rottura e innovazione nel mondo del lusso. La collezione si inserisce nel percorso di rinnovamento della maison, che ha attraversato diverse epoche e stili, mantenendo sempre un forte legame con la cultura e la visione artistica.
La prima couture di Maria Grazia Chiuri per Fendi torna là dove la maison, nel 1985, inventò uno scandalo che oggi chiameremmo calendario culturale. Alla Galleria d’Arte Moderna riaffiora la mostra con cui Carla Fendi e le sue sorelle celebrarono i vent’anni di lavoro con Karl Lagerfeld: una festa d’intelligenza, di impresa e di arte applicata, finita allora sotto osservazione come un furto con destrezza ai danni del sacro pubblico. Allora sembrò un golpe in visone: appropriazione indebita del tempio pubblico, promozione privata travestita da estetica, sacrilegio con ricevuta fiscale. Ida Panicelli, responsabile della GNAM, chiuse la presentazione con parole che oggi suonano quasi profetiche: "Non resta che osservare il felice dilagare dei sistemi uno nell’altro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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