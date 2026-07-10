Femminicidio a Loreto uomo confessa | L’ho uccisa io

Notizia in breve

Un uomo tunisino di 39 anni ha confessato di aver ucciso la sua ex compagna durante una lite a Loreto. Dopo aver ammesso il delitto, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Ancona. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando l’uomo ha dichiarato di essere responsabile dell’omicidio. La polizia ha confermato il fermo e l’avvio delle procedure legali.