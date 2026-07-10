femminicidi i nomi e le storie delle donne uccise nel 2026

Nel corso del 2026, si sono verificati diversi femminicidi. Il 6 gennaio, una donna è stata uccisa nella sua abitazione. Nei mesi successivi, altre donne sono state trovate vittime di violenza fatale, con episodi che si sono succeduti durante l’anno. I dettagli specifici di ogni caso, inclusi i nomi e le circostanze, sono stati riportati nel corso dell’anno senza ulteriori approfondimenti.

Purtroppo, anche nel 2026 non si fermano i femminicidi. Ecco i nomi e le storie delle donne uccise nel corso dell'anno., Il 6 gennaio, è morta in ospedale una 33enne di origine nigeriana, Linda Iyekeoretin, che sarebbe stata ridotta in fin di vita dieci giorni prima a Castel Volturno (Caserta) dall'ex compagno, che l'avrebbe picchiata usando anche una scopa., Federica Torzullo è scomparsa l'8 gennaio da Anguillara Sabazia (Roma) ed è stata ritrovata senza vita, sotterrata in un canneto alle spalle dell'azienda del marito, dieci giorni dopo. Per l'omicidio, è stato fermato il coniuge, Claudio Carlomagno., Ylenia Musella, 22 anni, è stata uccisa il tre febbraio nel rione Conocal a Ponticelli, quartiere di Napoli Est. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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