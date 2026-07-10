Durante l’ultima stagione di Matrimonio a Prima Vista, Federico e Linda, che avevano incontrato il vero amore, hanno dichiarato di aver preso decisioni sbagliate in passato. Linda si era sposata con Andrea Torreggiani, mentre Federico aveva scelto Marina Bernardi. Entrambi hanno affermato di aver trovato la persona giusta solo dopo aver attraversato esperienze diverse. La trasmissione è andata in onda tra gennaio e febbraio 2026.

Nell'edizione andata in onda tra gennaio e febbraio 2026, Linda aveva sposato Andrea Torreggiani, mentre Federico era stato abbinato a Marina Bernardi. Entrambe le coppie hanno scelto il divorzio al termine dell'esperimento. Ma proprio durante la reunion finale è successo qualcosa che nessuno, nemmeno gli esperti, aveva previsto: tra Linda e Federico è scattata un'intesa immediata che si è trasformata in una storia d'amore vera. Oggi, mentre aspettano l'arrivo del piccolo Matteo e stanno completando le pratiche di divorzio dai rispettivi ex coniugi dell'esperimento, Federico e Linda rappresentano il paradosso più bello di Matrimonio a prima vista: gli esperti non li avevano scelti l'uno per l'altra, eppure sono stati proprio quei matrimoni sbagliati a portarli nel posto giusto. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federico e Linda di Matrimonio a prima vista che hanno trovato l'amore dove nessuno lo aveva previsto: «Ci siamo sposati con le persone sbagliate, ma abbiamo trovato la persona giusta»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Linda e Federico di Matrimonio a Prima Vista 2026 Annunciano l'Arrivo di un Bambino

Notizie e thread social correlati

Matrimonio a prima vista, la coppia “a sorpresa” Linda Manzoni e Federico Cortinovis annuncia il nome del figlioUna coppia formata durante un reality ha annunciato il nome del figlio, nato dopo il matrimonio.

Si parla di: Federico e Linda di Matrimonio a prima vista che hanno trovato l'amore dove nessuno lo aveva previsto: Ci siamo sposati con le persone sbagliate, ma abbiamo trovato la persona giusta.

Linda e Andrea si lasciano? Colpo di scena a Matrimonio a prima vista 2026/ La convivenza cambia tuttoInizia la convivenza per Linda e Andrea a Matrimonio a prima vista 2026: lui va a casa di lei e le cose prendono una piega inaspettata Dopo Marina e Federico, anche per Linda e Andrea inizia la ... ilsussidiario.net

Matrimonio a prima vista 16, anticipazioni: Marina e Federico in crisi per colpa di un risottoLa convivenza entra nel vivo in Matrimonio a Prima Vista 16 e mette a dura prova tutte le coppie: per due di loro sembra essere arrivata una vera e propria crisi. Le anticipazioni della quinta puntata ... movieplayer.it