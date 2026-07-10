federico campanello quartet vince il conad jazz contest

Notizia in breve

Il Federico Campanello Quartet ha vinto la 13ª edizione del Conad Jazz Contest. La giuria ha premiato il gruppo per la proposta musicale ben strutturata e tecnicamente matura. La competizione, dedicata ai giovani musicisti, è promossa da Conad e Umbria Jazz. La band si è distinta tra le altre formazioni in gara, ottenendo il riconoscimento ufficiale durante l’evento.