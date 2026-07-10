Federico Campanello Quartet vince il Conad Jazz Contest
Il Federico Campanello Quartet ha vinto la 13ª edizione del Conad Jazz Contest. La giuria ha premiato il gruppo per la proposta musicale ben strutturata e tecnicamente matura. La competizione, dedicata ai giovani musicisti, è promossa da Conad e Umbria Jazz. La band si è distinta tra le altre formazioni in gara, ottenendo il riconoscimento ufficiale durante l’evento.
PERUGIA – Per "la proposta ben costruita e linguisticamente matura", il Federico Campanello Quartet è la formazione vincitrice della 13°esima edizione del Conad Jazz Contest, il concorso jazz dedicato ai giovani musicisti firmato Conad e Umbria Jazz. Il quartetto conquista così il premio finale di 5mila euro come contributo alla carriera oltre a un tour sui palchi jazz più noti d’Italia, con promozione sui canali social ufficiali del Contest per tutto l’anno, e la distribuzione dell’Ep a cura di Universal Music Italia. L’annuncio ufficiale è avvenuto come da tradizione durante la diretta radiofonica dallo studio mobile di Radio Monte Carlo, di fronte ad un folto pubblico e a tutte le band finaliste. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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