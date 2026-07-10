Il gruppo politico europeo ha annunciato un rilancio delle iniziative volte a proteggere i fondi destinati alla coesione e all’agricoltura, opponendosi alla burocrazia introdotta dal Green Deal. L’obiettivo è mantenere le risorse per queste aree e semplificare le normative europee, migliorando anche il collegamento tra le istituzioni comunitarie e i territori.

Difendere le risorse destinate alla politica di coesione e all’agricoltura, semplificare le regole europee e rafforzare il legame tra Bruxelles e i territori. Sono questi i temi al centro del seminario “La forza dei territori – Coesione e competitività: la sfida italiana per l’Europa”, promosso a Roma dalla delegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, che ha riunito eurodeputati, parlamentari, amministratori locali e rappresentanti del governo. L’iniziativa arriva a due anni dall’inizio della legislatura europea e in un momento decisivo per il negoziato sul Quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea 2028-2034, destinato a definire le future priorità di spesa comunitarie. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - FdI-Ecr rilancia la sfida in Europa: difesa dei fondi per coesione e agricoltura, stop alla burocrazia del Green Deal

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ponte sull’Adda, il caso finisce a Strasburgo: opera finanziata con fondi del “Green deal”Il caso del ponte sull’Adda di Paderno d’Adda è approdato alla Corte di Strasburgo.

Europa, Sberna (FdI): “San Benedetto nella sala Ecr, radici cristiane per costruire il futuro”A San Benedetto è stata dedicata la sala Ecr in Europa, pochi giorni prima dell’11 luglio, anniversario della sua proclamazione a patrono dell’Europa.

Si parla di: Vivaldini-Polato (FdI-Ecr): Stop all’ETS, serve una svolta per salvare l’industria europea.

Gemma (Fdi-Ecr), 'adesione dell'Albania è interesse strategico'L'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali rappresenta una scelta strategica per rafforzare la sicurezza, la stabilità e la competitività del nostro continente. (ANSA) ... ansa.it

Seminario di FdI-Ecr su coesione e competitività a Roma il 10 luglioLa forza dei territori - Coesione e competitività: la sfida italiana per l'Europa: è questo il titolo del seminario in programma a Roma, venerdì 10 luglio 2026, dalle ore 10.00, presso il Crowne Pla ... ansa.it