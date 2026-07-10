Esterni d’attacco da sogno: arriva l’Evoluzione “Scintilla de La Masia” su FC 26. In concomitanza con il lancio della nuova ed entusiasmante campagna dedicata ai giovani talenti mondiali, il laboratorio di Ultimate Team si arricchisce di un percorso di potenziamento a dir poco monumentale per le corsie laterali. La nuova Evoluzione si chiama Scintilla de La Masia ed è stata progettata per accendere la magia del gioco sulle ali: dribbling elettrizzante, creatività acuta e una velocità supersonica per trasformare una buona carta in una minaccia assoluta sull’esterno, pronta a brillare sui palcoscenici più importanti del gioco. Trattandosi di un aggiornamento d’élite che trasforma il design della carta in una versione speciale, il laboratorio richiede un investimento economico per essere attivato: il prezzo è fissato a 250. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, ali devastanti: arriva l’Evo Scintilla de La Masia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

FC 26, ACCENTRAMENTO LETALE: L’EVO PREMIUM CHE TRASFORMA LE TUE ALI IN CECCHINI (cut in, say less)Su FC 26 è stata introdotta l’evoluzione “Accentramento letale”, un aggiornamento che potenzia le ali del gioco.

FC 26: arriva la clamorosa Evo Il Maradona dei Carpazi!EA SPORTS ha inserito nel laboratorio di Ultimate Team una nuova evoluzione chiamata “Il Maradona dei Carpazi”, un omaggio a Gheorghe Hagi,...