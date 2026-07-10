Da Farsettiarte a Cortina d’Ampezzo, è in corso una mostra dedicata a Renato Guttuso, artista italiano del XX secolo. La rassegna presenta una selezione di opere che coprono l’intera carriera dell’artista, evidenziando la varietà e la quantità dei suoi lavori. Le opere esposte vanno dagli esordi fino alle ultime creazioni, offrendo un quadro completo della sua produzione artistica.

È un iter completo, quello che va in scena da Farsettiarte a Cortina d’Ampezzo che omaggia uno dei protagonisti dell’arte italiana del XX secolo, Renato Guttuso, con una selezione di opere che ripercorrono tutto l’arco della sua lunga e prolifica carriera. La rassegna – dal primo agosto al 13 settembre – parte dalla fine degli anni Trenta, cruciali nella sua formazione e momento in cui si trasferisce dalla Sicilia a Roma. Qui condividerà con gli artisti della Scuola Romana la predilezione per la pittura tonale e lo spirito di ribellione al gusto di Novecento imperante. Un soggiorno a Milano e i rapporti con artisti come Manzù, Birolli, Persico, lo orienteranno sempre più verso un approccio di tipo realista, rafforzando le sue convinzioni antifasciste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Farsettiarte omaggia la lunga carriera di Guttuso con una rassegna

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