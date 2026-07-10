Il problema rappresentato da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 stelle rimane aperto e complesso. La leader del partito di centrosinistra ha evitato di affrontarlo pubblicamente. Gli esperti sottolineano che ignorare la questione non contribuirà a risolverla. La situazione richiede un intervento diretto e chiaro, ma al momento non sono stati annunciati cambiamenti o strategie concrete per gestire la relazione tra le parti.

Non c’è dubbio che il problema rappresentato da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 stelle non è facile da gestire e non lo sarebbe per nessun segretario del Pd, ma è altrettanto evidente che continuare a far finta che il problema non esista, come sta facendo Elly Schlein, non aiuterà a risolverlo. E questa non è una supposizione, ma un fatto di cui abbiamo già avuto la controprova, e per ben due volte, perché è esattamente la linea che hanno seguito i predecessori di Schlein: Nicola Zingaretti prima, che per questo motivo si è dovuto dimettere da segretario del Pd nel bel mezzo della legislatura, ed Enrico Letta poi, che per lo stesso motivo si è giocato le elezioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Fare finta che il problema Conte non esista non aiuterà a risolverlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Girl forced marry dying prince,unexpected after 1 night,prince recover,now all doted her!

Notizie e thread social correlati

Ora il Napoli ha un vero problema: Manna a lavoro per risolverloIl mercato del Napoli è fermo a causa delle restrizioni sulle liste di trasferimento.

Intervistare un’intelligenza artificiale non è una buona idea: il rischio è pensare che esistaNegli ultimi tempi sono state fatte numerose interviste a intelligenze artificiali, in particolare a un modello chiamato Claude.

Temi più discussi: Live In, Marcegaglia: Su difesa fare di più. Cottarelli: Insieme come europei; Tra Procura, TAR e silenzi: perché a Bari non si può fare finta che sia una normale presentazione; Caldo killer in classe, il presidente di maturità sviene. Pacifico (Anief): Basta rinvii, servono climatizzatori subito; Il post del presidente Usa contro la premier, Stefanini (Ispi): Meno Meloni cerca Trump e meglio è, si trinceri dietro posizione Ue.

Il Pallone d'Oro in carica è se va bene il terzo giocatore più forte di 'sta squadra e per la nostra salute mentale dobbiamo comunque fare finta di credere che possano non vincere una partita e poveri noi - X x.com

Fai finta che sia di nuovo il 2018, ma maul (pieno di odio) è appena uscito reddit

Questo bonobo sapeva giocare a fare fintaI bambini sanno giocare a fare finta: versano tè da teiere vuote, inscenano conversazioni tra bambole, guidano verso mete lontanissime facendo ruotare un piatto come se fosse un volante. È così comune ... ilpost.it

Come il bonobo Kanzi, giocando a fare merenda, ci ha dimostrato che anche le scimmie usano l’immaginazione e sanno fingereUn altro mattone su cui abbiamo costruito la nostra presunta unicità nel regno animale è caduto. L’essere umano non è il solo a usare l’immaginazione e a saper distinguere la realtà dalla finzione: ... wired.it