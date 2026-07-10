Fare finta che il problema Conte non esista non aiuterà a risolverlo

Da linkiesta.it 10 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il problema rappresentato da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 stelle rimane aperto e complesso. La leader del partito di centrosinistra ha evitato di affrontarlo pubblicamente. Gli esperti sottolineano che ignorare la questione non contribuirà a risolverla. La situazione richiede un intervento diretto e chiaro, ma al momento non sono stati annunciati cambiamenti o strategie concrete per gestire la relazione tra le parti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Non c’è dubbio che il problema rappresentato da Giuseppe Conte e dal Movimento 5 stelle non è facile da gestire e non lo sarebbe per nessun segretario del Pd, ma è altrettanto evidente che continuare a far finta che il problema non esista, come sta facendo Elly Schlein, non aiuterà a risolverlo. E questa non è una supposizione, ma un fatto di cui abbiamo già avuto la controprova, e per ben due volte, perché è esattamente la linea che hanno seguito i predecessori di Schlein: Nicola Zingaretti prima, che per questo motivo si è dovuto dimettere da segretario del Pd nel bel mezzo della legislatura, ed Enrico Letta poi, che per lo stesso motivo si è giocato le elezioni. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

fare finta che il problema conte non esista non aiuter224 a risolverlo
© Linkiesta.it - Fare finta che il problema Conte non esista non aiuterà a risolverlo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Girl forced marry dying prince,unexpected after 1 night,prince recover,now all doted her!

Video Girl forced marry dying prince,unexpected after 1 night,prince recover,now all doted her!

Notizie e thread social correlati

Ora il Napoli ha un vero problema: Manna a lavoro per risolverloIl mercato del Napoli è fermo a causa delle restrizioni sulle liste di trasferimento.

Intervistare un’intelligenza artificiale non è una buona idea: il rischio è pensare che esistaNegli ultimi tempi sono state fatte numerose interviste a intelligenze artificiali, in particolare a un modello chiamato Claude.

Temi più discussi: Live In, Marcegaglia: Su difesa fare di più. Cottarelli: Insieme come europei; Tra Procura, TAR e silenzi: perché a Bari non si può fare finta che sia una normale presentazione; Caldo killer in classe, il presidente di maturità sviene. Pacifico (Anief): Basta rinvii, servono climatizzatori subito; Il post del presidente Usa contro la premier, Stefanini (Ispi): Meno Meloni cerca Trump e meglio è, si trinceri dietro posizione Ue.

Questo bonobo sapeva giocare a fare fintaI bambini sanno giocare a fare finta: versano tè da teiere vuote, inscenano conversazioni tra bambole, guidano verso mete lontanissime facendo ruotare un piatto come se fosse un volante. È così comune ... ilpost.it

Come il bonobo Kanzi, giocando a fare merenda, ci ha dimostrato che anche le scimmie usano l’immaginazione e sanno fingereUn altro mattone su cui abbiamo costruito la nostra presunta unicità nel regno animale è caduto. L’essere umano non è il solo a usare l’immaginazione e a saper distinguere la realtà dalla finzione: ... wired.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web