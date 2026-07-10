Far Away Sadakat vuole allontanare U?ur | il medico è troppo vicino alla verità!

In nuove puntate di Far Away, Sadakat cerca di allontanare U?ur K?l?nç da Mardin. U?ur, medico, comincia a interessarsi alla famiglia Albora e al passato di un’anziana donna.

Nelle nuove puntate di Far Away, Sadakat farà di tutto per tenere lontano U?ur K?l?nç da Mardin. Il giovane medico, però, inizierà a interessarsi alla famiglia Albora e soprattutto al passato dell’anziana donna. Una situazione che potrebbe portare alla scoperta di un segreto rimasto nascosto per anni. Le prossime puntate di Far Away porteranno alla luce nuove tensioni all’interno della famiglia Albora. Al centro della vicenda ci sarà Sadakat, che inizierà a temere che un segreto custodito per decenni possa finalmente emergere. Tutto comincerà con l’arrivo a Mardin del giovane medico U?ur K?l?nç, destinato a lavorare nello stesso ospedale dove presta servizio Alya Smith. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Far Away 78 Episodio anticipazioni in italiano - Sadakat caccia Alya dalla villa

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