Fabian Ruiz, a Napoli lo vollero gli Ancelotti. Spagna-Belgio 1-1 alla fine del primo tempo. Fabian Ruiz il cammellone. Ne è passato di tempo da quando la piazza di Napoli aveva sentenziato che il centrocampista spagnolo non fosse adeguato al Napoli. Al fondo, l’accusa era la stessa che viene mossa a Meret: freddo di chiamata. Nel suo caso anche lento. In realtà Fabian è sempre stato un bel giocatore. Portato a Napoli dagli Ancelotti. Difeso da tutti i tecnici che lo hanno allenato a Napoli, persino da Gattuso. A conferma che il suo valore non era in discussione. Fabian però ha fatto commettere errori anche a persone che di calcio sanno più dei tifosi del Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Fabian Ruiz (il cammellone) porta la Spagna in vantaggio. Poi pareggia De Ketelaere

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