Un calciatore ha subito scritte omofobe su un'auto e ha avviato una raccolta fondi per sostenersi. L'atleta ha dichiarato di provare ancora paura nonostante il supporto ricevuto. L'uomo è fuggito dalla Nigeria da minorenne a causa delle leggi che criminalizzano l'omosessualità e la bisessualità, rischiando l'arresto o la morte nel suo paese d'origine.

È fuggito dalla Nigeria quand’era ancora minorenne perché rischiava di essere imprigionato, o forse anche ucciso, perché omosessualità e bisessualità sono considerati reati ne suo Paese. Pensava di essere al sicuro in Italia, più precisamente a Marano Vicentino, dove vive, invece Evans Ogbajie, che oggi ha 27 anni, è stato vittima nei giorni scorsi di un atto intimidatorio e omofobo: la sua auto è stata rigata, la targa staccata e gettata a terra e sul cofano e in altre parti della carrozzeria gli autori del gesto hanno lasciato scritte e disegni osceni. Qualche tempo fa Ogbajie aveva dichiarato pubblicamente di essere bisessuale e questo lo ha esposto all’odio omofobo. 🔗 Leggi su Corrieredelveneto.corriere.it

© Corrieredelveneto.corriere.it - Evans Ogbajie, scritte omofobe sull’auto del calciatore: raccolta fondi e solidarietà. Lui: «Ma resta la paura»

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