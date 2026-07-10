Euro digitale il Parlamento europeo approva il regolamento | cosa cambia e quando arriva

Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento che permetterà di introdurre l’ euro digitale. Si tratta solo di una cornice giudica, una legge che permetterà alla Bce di introdurre la moneta digitale quando tutti i dettagli tecnologici saranno definiti. L’entrata in circolazione è prevista nel 2029. L’euro digitale è un’alternativa al contante. È esattamente uguale alla moneta fisica, ma è smaterializzata, con portafogli accessibili tramite app. Non avrà bisogno di internet, non sarà tracciabile e non avrà commissioni per l’utente e per i commercianti. Fa paura alle banche, che temono una corsa agli sportelli, e alle società statunitensi di che gestiscono i circuiti di pagamento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Euro digitale , il Parlamento Ue approva il mandato !

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