Estrazione Eurojackpot | i numeri vincenti estratti oggi 10 luglio 2026
L'estrazione Eurojackpot di oggi, 10 luglio 2026, si è svolta alle ore 20:30. I numeri vincenti sono stati annunciati in diretta, ma nel testo non vengono specificati i numeri estratti.
Estrazione Eurojackpot di oggi 10 luglio 2026: i numeri vincenti Superenalotto Diretta. Questa sera, venerdì 10 luglio 2026, alle ore 20,30 va in scena la 55esima estrazione del 2026 del gioco Eurojackpot, una lotteria paneuropea lanciata nel marzo del 2012 come concorrente dell’EuroMillions a cui partecipano ben 18 nazioni appartenenti all’Unione Europea. Di cosa si tratta? Cosa è? Si tratta di una sorta di Superenalotto europeo che appassiona milioni di persone. TPI segue tutte le estrazioni del Eurojackpot in diretta live, in tempo reale. Quali sono i numeri vincenti dell’Eurojackpot di oggi? Di seguito i numeri vincenti estratti oggi,... 🔗 Leggi su Tpi.it
EuroJackpot Winning Numbers 30-06-2026,
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