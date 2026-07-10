Nella Villa Borghese, la Casina di Raffaello ha annunciato un calendario di attività estive dedicato ai bambini. La proposta include laboratori di arte e natura, con eventi programmati nel cuore verde della capitale. La struttura prosegue con le sue iniziative stagionali, offrendo appuntamenti pensati per coinvolgere i più piccoli in attività creative e all’aperto durante il periodo estivo.

La proposta estiva: arte e movimento a Villa Borghese. Nel cuore verde della Capitale, la Casina di Raffaello continua ad arricchire il proprio calendario estivo offrendo un programma denso di appuntamenti per i più giovani. Fino al 30 luglio, i bambini dai 6 agli 11 anni possono partecipare al ciclo Matinée con l’Arte, una serie di incontri in programma dal martedì al giovedì pensati per stimolare la creatività e favorire la socializzazione. Le educatrici specializzate guidano i piccoli partecipanti attraverso letture, esercizi di espressione corporea e sperimentazioni artistiche dirette. In un contesto stimolante come quello del parco storico, l’offerta formativa non si limita al gioco, ma promuove lo sviluppo delle capacità espressive e l’osservazione attiva. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Estate alla Casina di Raffaello: laboratori d’arte e natura per i più piccoli

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