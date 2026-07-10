Estate a Roma? Scopri il laghetto da sogno con acqua cristallina dove fare il bagno nel verde

Notizia in breve

Un laghetto con acqua cristallina e circondato dal verde si trova a circa un'ora da Roma. Durante l’estate, è frequentato da chi cerca un luogo per fare il bagno e sfuggire al caldo. Il sito è accessibile e si presenta come una meta per rinfrescarsi senza allontanarsi troppo dalla città. Non ci sono restrizioni note o limitazioni particolari segnalate. La posizione e le caratteristiche del laghetto sono state descritte come idonee a trascorrere alcune ore di relax.