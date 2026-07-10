erosione tre interventi di riprofilatura ma ora si attende la sabbia dal porto

Tre interventi di riprofilatura sono stati completati sulla spiaggia, ma ora si attende l’arrivo di sabbia dal porto. La sabbia, attualmente presente sulla spiaggia, potrebbe contribuire a contrastare l’erosione della costa apuana. La situazione resta critica e le operazioni di ripristino continuano, in attesa di ulteriori materiali da trasferire. La presenza di sabbia nel porto impedisce alle navi di entrare in sicurezza, ma potrebbe diventare un elemento utile per proteggere la spiaggia.

La sabbia che oggi impedisce alle navi di entrare in sicurezza nel porto di Marina di Carrara potrebbe presto diventare un’alleata preziosa contro l’ erosione della costa apuana. Lo ha ribadito l’assessore regionale David Barontini, che ha scelto Marina di Massa come prima tappa del suo tour dedicato agli interventi di ripascimento lungo il litorale toscano. Accompagnato dal sindaco Francesco Persiani e dal dirigente comunale del settore difesa del suolo Fabrizio Boni, Barontini ha visitato il tratto di spiaggia davanti al bagno della Croce Rossa, alla Partaccia, dove si è concluso uno dei tre interventi di riprofilatura finanziati dalla Regione nel territorio comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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